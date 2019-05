Fünf Spieler verlassen Darmstadt 98: Auch Sirigu geht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 trennt sich von fünf Spielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Außenverteidiger Sandro Sirigu will den Verein verlassen und nach sechs Jahren in Darmstadt "noch einmal eine neue sportliche Herausforderung suchen". Dies teilte der Club am Dienstag mit. Die Lilien entschieden sich außerdem dagegen, die Arbeitspapiere von Slobodan Medojevic, Rouven Sattelmaier, Igor Berezovskyi und Selim Gündüz zu verlängern.

Der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann sagte, es sei nach dem Klassenerhalt wichtig gewesen zeitnah Gespräche zu führen, "damit alle Profis noch vor Saisonende Planungssicherheit haben". Die Lilien hatten durch einen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln bereits Ende April am 31. Spieltag den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert. Die scheidenden Spieler sollen beim abschließenden Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) offiziell verabschiedet werden.