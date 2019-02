Fünf Spiele ohne Tor: Dresden unterliegt auch in Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/sn) - Die Luft für Dynamo Dresden und Trainer Maik Walpurgis wird nach dem fünften sieglosen Spiel immer dünner. Am Samstag unterlag der Fußball-Zweitligist beim Tabellennachbarn SV Darmstadt 98 mit 0:2 (0:1) und bleibt auch das vierte Duell in Serie ohne eigenen Treffer. Tobias Kempe (43./Foulelfmeter) und Serdar Dursun (85.) erzielten vor 11 330 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor die beiden Treffer, mit denen Darmstadt nach Punkten mit Dynamo gleich und in der Tabelle an den Sachsen vorbei auf Rang zwölf zog.