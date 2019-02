Erneute Niederlage: Dynamo-Coach Walpurgis vor dem Aus?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/sn) - Bleibt er oder muss er gehen? Die Frage nach der Zukunft von Dynamo Dresdens Trainer Maik Walpurgis wollte Sportgeschäftsführer Ralf Minge nach dem ernüchternden 0:2 (0:1) beim SV Darmstadt 98 nicht beantworten. Der 58-Jährige stand am Samstag für kein Statement zur Verfügung.

Doch die Zeit von Walpurgis beim Fußball-Zweitligisten aus Sachsen könnte bald vorbei sein. "Als Cheftrainer stehe ich in der Verantwortung und dieser stelle ich mich, überhaupt keine Frage", sagte der 45-Jährige, der die Mechanismen des Fußball-Geschäfts kennt. Vergangenen Montag musste er dem Aufsichtsrat noch Rede und Antwort stehen, wie er seine Mannschaft wieder in die Spur bringen möchte. Fünf Tage später kassierten die Sachsen gegen einen direkten Konkurrenten die nächste Niederlage und blieben das vierte Spiel in Serie ohne eigenen Torerfolg. Angesichts von Tabellenplatz 13, einem Punkt aus fünf Spielen sowie 3:8 Toren im Jahr 2019 stehen die Aktien für den 45-Jährigen alles andere als gut.

Vor dem Spiel hatte Sportgeschäftsführer Minge gesagt, dass man die Situation nach jedem Spiel neu bewerten wolle. Ein Ultimatum im eigentlichen Sinne würde es für den Trainer nicht geben. Doch der Trend beim achtmaligen DDR-Meister zeigt weiter nach unten. Walpurgis steht massiv in der Kritik.

"Ich habe mich vom ersten Tag voll eingebracht und glaube auch, dass wir eine sehr gute Zeit hatten. Die letzten Wochen sind nicht schön, letztlich liegt es aber dann nicht in meiner Macht. Das ist eine Frage für die Verantwortlichen, die ich nicht beantworten kann", erklärte Walpurgis. "Ich fange nicht an, nach Ausreden zu suchen. Es ist Fakt, dass wir kein gutes Jahr 2019 haben und wir punkten müssen, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten."

Dafür müsse man weiter intensiv und hart arbeiten, sagt der Coach. Nicht weniger wichtig ist es aber auch, dass die verletzten Spieler zurückkommen. In Marco Hartmann, Florian Ballas, Patrick Ebert, Haris Duljevic und Moussa Koné fehlten in Darmstadt gleich mehrere Leistungsträger. Hartmann und Ballas fallen noch für Wochen aus, ob Torjäger Koné bis zum kommenden Wochenende wieder fit wird, ist fraglich. Der 22 Jahre alte Senegalese laboriert an einer Bauchmuskelzerrung und könnte auch gegen den VfL Bochum ausfallen.

Ob Walpurgis dann noch auf der Bank sitzt, ist offen. Abwehrspieler Sören Gonther hat vor allem einen Wunsch. "Dass wir Bochum mit dem ganzen Stadion bekämpfen, als wenn es unser letztes Spiel wäre und um alles gehen würde", sagte er mit Blick auf das kommende Heimspiel.

Denn in Darmstadt passierte etwas, was es in Dresden in der Form wohl noch nie gab. Bereits vor dem Schlusspfiff verließen die Anhänger in Scharen das Stadion, taten so ihren Unmut kund. Die Mannschaft scheint nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie nun auch die Unterstützung seiner treuen Fans zu verlieren.

"Ich weiß, dass wir das mit unseren Fans zusammen schaffen. Aber nur zusammen. Wenn wir uns untereinander auch noch zerfleischen, tun wir allen, die da unten um uns herumstehen, einen riesen Gefallen. Das möchte ich nicht und das funktioniert auch nicht", sagte Gonther nach der elften Saisonniederlage frustriert.

Ob das auch für seinen Trainer gilt, wollte der 32-jährige Innenverteidiger nicht beantworten. "Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Die Mannschaft hat gezeigt, was sie will, und dass sie sich mit allem, was sie hat, gegen die Situation stemmt. Für die Rahmenbedingungen ist Ralf Minge verantwortlich."