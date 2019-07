Darmstadt verliert Generalprobe mit 0:1 gegen Arnheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat seinen Härtetest vor dem Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis zog am Samstag in einem Testspiel gegen den niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim mit 0:1 (0:1) den Kürzeren. Das entscheidende Tor schoss in der 25. Minute Tim Matavz. Bei den Darmstädtern mussten Abwehrspieler Mathias Honsak und Felix Platte verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Lilien bestreiten ihr erstes Punktspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Aufstiegskandidaten Hamburger SV.