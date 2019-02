Darmstadt sucht entwicklungsfähigen Trainer nach Schuster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei der Suche nach einem neuen Trainer legt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 den Fokus auf jüngere Kandidaten. "Wir schauen, dass wir einen Trainer haben, der nicht am Ende seiner Karriere ist, sondern sich selber noch ein Stück mitentwickeln kann", sagte der neue Sportliche Leiter Carsten Wehlmann am Dienstag. Wehlmann wurde nach der Freistellung von Dirk Schuster am Montag mit der Trainersuche beauftragt.

Wichtig sei, dass der neue Coach die Situation annehme und sich mit dem vorhandenen Kader identifiziere, sagte Wehlmann. Kurzfristig sei es mit Blick auf die Tabelle wichtig, die Mannschaft zu stabilisieren. Dass der Neue bereits beim wichtigen Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf der Bank sitzt, wollte Wehlmann nicht versprechen. "Wegen der Kürze der Zeit könnte es schwierig werden", sagte er. Co-Trainer Kai-Peter Schmitz und U17-Trainer Patrick Kurt würden die Mannschaft dann coachen.