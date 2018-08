Coach Schuster will gegen Magdeburg neue Reize setzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Vor dem DFB-Pokalspiel des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 beim 1. FC Magdeburg erwägt Trainer Dirk Schuster personelle Umstellungen. "Wir werden dem einen oder anderen Spieler vielleicht die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, ohne das große Ganze zu gefährden", sagte Schuster am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag (20.45 Uhr/Sky). Es gehe darum, nach der 0:2-Niederlage beim FC St. Pauli "den einen oder anderen Reiz zu setzen". Namen nannte er nicht.

Gegen St. Pauli sei sein Team nicht so zum Zuge gekommen, wie man sich das vorgestellt habe. Zudem sei die Mannschaft in einigen Situationen zu naiv gewesen und habe Geschenke verteilt. "Es wäre aber völlig falsch, das an einzelnen Spielern festzumachen", betonte Schuster.

Aufsteiger Magdeburg sieht Schuster als aggressive, lauf- und kampfstarke Mannschaft, die aber auch spielerisch gut sei. "Das war mit das härteste Los, was wir in der ersten Pokalrunde bekommen konnten", sagte er. Trotzdem sei ein Sieg das Ziel, er wolle mit der Mannschaft im Pokal möglichst weit kommen.

Für Schuster selbst hat das Gastspiel in Magdeburg eine besondere Bedeutung. "Das war vor 30 Jahren meine erste Station als Profi damals in der DDR", sagte er im Rückblick. "Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel aufgesogen für meine spätere sportliche Entwicklung."

Er habe an diese Zeit "durchaus positive Erinnerungen", betonte Schuster. Die Stimmung sei schon damals sehr gut gewesen. In dem neuen Stadion sei es durch die Überdachung jetzt noch deutlich lauter. "Und Magdeburg hat fantastische Fans", sagte Schuster.