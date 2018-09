Coach Schuster freut sich auf Atmosphäre in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit sehr viel Vorfreude tritt Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 nach eigenen Worten die Reise zum Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an. "In Dresden herrscht eine riesige Atmosphäre, die Fans pushen ihre Mannschaft bis zur letzten Minute", sagte er am Donnerstag vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Wenn man dann als Gast noch die Punkte mitnehmen kann, ist das ein schönes Gefühl."

Dresden - mit sechs Punkten derzeit Tabellenzehnter - habe im Nachholspiel gegen den Hamburger SV (0:1) gezeigt, zu was es fähig sei. "Sie hatten die besseren Chancen und hätten dieses Spiel gewinnen müssen", sagte Schuster. Seine Mannschaft müsse anders als beim 1:1 im letzten Heimspiel gegen den SV Sandhausen von der ersten Minute an Konzentration, Konsequenz und sauberes Passspiel zeigen, um sich das Leben nicht wieder selbst schwer zu machen.

Fehlen werden weiter Angreifer Felix Platte (Syndesmoseverletzung) sowie die Neuzugänge Rouven Sattelmaier und Selim Gündüz (beide Kreuzbandriss). Wegen des Ausfalls von Gündüz will Schuster den Kader nochmals im Mittelfeld nachbessern.

Deswegen absolvierte der vereinslose Özcan Yildirim seit Dienstag ein dreitägiges Probetraining in Darmstadt. In der Vorsaison spielte der 25-jährige Mittelfeldmann noch für Eintracht Braunschweig, erhielt dort nach dem Abstieg aber keinen neuen Vertrag. Eine Entscheidung über eine Verpflichtung des Spielers soll laut Schuster in den kommenden Tagen fallen.