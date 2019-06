Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss zukünftig ohne Innenverteidiger Patrick Banggaard auskommen. Der 25 Jahre alte Däne wird in seine Heimat zurückkehren und künftig für Erstligist SönderjyskE spielen, wie die Lilien am Freitag mitteilten. Über die Transferdetails vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Banggaard war im Januar 2017 zu den Lilien ausgewechselt und wurde in der Folge immer wieder verliehen.