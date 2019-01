Verpatzter Start für Energie und 2:3 gegen Wehen Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Der FC Energie Cottbus hat den Start ins neue Fußball-Jahr der 3. Liga verpatzt. Die Lausitzer unterlagen am Samstag dem SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 (0:3) und rutschten damit am 21. Spieltag wieder näher an die Abstiegszone heran. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz eine ganz schwache Leistung und konnte sich keine Torchance erarbeiten. Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt kamen die Treffer von Kevin Scheidhauer (81.) und Streli Mamba (89.) per Nachschuss nach einem Foulelfmeter zu spät.

Vor 4517 Zuschauern im Stadion der Freundschaft lag Cottbus bereits nach neun Minuten mit 0:2 zurück. Beim ersten Gegentreffer durch Jeremias Lorch (5. Minute) reklamierte das Heimteam vergeblich eine Abseitsposition, nur wenig später war Florian Hansch nach einem Fehler von José Matuwila zur Stelle. An die Position neben dem Innenverteidiger rückte Philipp Knechtel nach dem Abgang von Kapitän Marc Stein in der Winterpause in dessen schwäbische Heimat zum VfB Stuttgart II.

Nach gut einer halben Stunde nutzte Hansch (33.) einen Freistoß von Niklas Schmidt zum dritten Tor der Gäste, die in Reichweite der Aufstiegsplätze liegen. In der zweiten Hälfte stabilisierte sich Cottbus, kam zu einigen Gelegenheiten, konnte aber nicht mehr den Ausgleich erzielen. Im nächsten Ligaspiel bei der SpVgg Unterhaching am 3. Februar braucht Energie eine Steigerung, damit sich die Abstiegsgefahr nicht weiter vergrößert.