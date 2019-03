Trotz Rauhut-Fehler: Energie mit Mut zum 4:3 über Fortuna

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat sich an die Nichtabstiegsplätze der Liga herangekämpft. In einer turbulenten Partie bezwangen die Lausitzer am Samstag Fortuna Köln mit 4:3 (2:2). Vor 6184 Zuschauern im Stadion der Freundschaft verwandelten Fabian Holthaus in der 80. Minute und Streli Mamba (86.) die drohende Niederlage in den neunten Saisonsieg. "Nach dem 2:3 haben wir wohl nicht mehr geglaubt, das Spiel zu drehen, aber mit dem Ausgleich kehrte der Mut und die Überzeugung zurück. Und dafür sind wir belohnt worden", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach den beiden späten Treffern.

Jürgen Gjasula per Elfmeter in der siebten Minute und Marcelo Freitas (23.) hatten die Hausherren in der offensiv geführten ersten Halbzeit zwei Mal in Führung gebracht. Robin Scheu (20.) und Moritz Fritz per Foulelfmeter in der 41. Minute hatte jeweils ausgeglichen. Ein Eigentor von Dimitar Rangelow (74.) sorgte für die einzige Gästeführung, die die Gastgeber dann noch in einen Erfolg umwandeln konnten. Mit nunmehr 34 Punkten ist Platz 17. in der Tabelle nur noch zwei Zähler entfernt.

Zwei Fehler von Energie-Torhüter Kevin Rauhut hatten die Gäste in der ersten Halbzeit genutzt, um die beiden Führungen durch Gjasula und Freitas zu egalisieren. "Man hatte in der Kabine gemerkt, dass alle in der Halbzeitpause sehr enttäuscht waren", sagte Wollitz. Die Enttäuschung wurde durch das Eigentor von Rangelow noch weiter verstärkt. Doch Holthaus und Mamba nährten mit ihren späten Treffern die Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg.