Fußball - Cottbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa) - Über Leidenschaft und Heimstärke will das Überraschungsteam von Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga eine feste Größe werden. "Mit dieser Truppe ist hier zu Hause alles möglich. Es hat riesigen Spaß gemacht, vor so einer Kulisse zu spielen", erklärte Marc Stein nach dem Last-Minute-Remis am Mittwochabend gegen die SpVgg Unterhaching vor 8 024 Fans. Mit seinem Tore-Doppelpack in den letzten zwei Minuten trug der Kapitän entscheidend dazu bei, dass die Lausitzer mit sieben Punkten auch nach dem 3. Spieltag weiter an der Tabellenspitze stehen.

"Es war ein Punkt für die intakte Moral meiner Mannschaft", betonte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz, der wie sein Hachinger Kollege Claus Schromm die verrückte Schlussphase mit dem 2:2-Ausgleich nach Innenraum-Verweis auf der Tribüne erlebte. "Fußball ist schon ein geiler Sport. Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen. Aber dass wir eine 2:0-Führung kurz vor Schluss noch aus der Hand geben, darf eigentlich nicht passieren", sagte Schromm. Wollitz war stolz auf den Punkt: "Wir sind selbst nach dem 0:2 mit viel Willen und Leidenschaft zurückgekommen." Dabei hatte Tim Kruse eine Minute vor dem Ende noch Gelb-Rot gesehen. Im nächsten Spiel am Sonntag beim noch punktlosen Schlusslicht Würzburger Kickers wird der Mittelfeldspieler fehlen. Trainer Wollitz freut sich schon auf die nächste Aufgabe: "Die Liga ist verrückt, die Liga boomt. Und wir als Energie Cottbus sind eine Bereicherung für diese Liga."