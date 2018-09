Ex-Cottbuser Kobylanski sorgt für Energie-Pleite in Münster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa) - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus rückt immer näher an die Abstiegsränge heran. Der Aufsteiger aus der Lausitz verlor am Freitag bei Preußen Münster mit 0:3 (0:2) und rutschte mit neun Punkten vorerst auf Platz 13 ab. Im weiteren Verlauf des 8. Spieltages kann Energie aber noch weiter abrutschen. Cottbus wartet nun schon seit sechs Liga-Partien auf einen Sieg.

Der frühere Cottbuser Eigengewächs Martin Kobylanski sorgte mit seinen beiden Treffern (3./9.) und der Vorlage zum 3:0 von Jannik Borgmann (53.) fast im Alleingang für die dritte Saisonniederlage der schwachen Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Kobylanski schockte seinen Ex-Club vor 6802 Zuschauern im Preußenstadion mit zwei frühen Toren. Beim ersten Treffer des 24-Jährigen ging ein Fehler von Daniel Stanese voraus, der anschließend verletzt vom Feld musste. Auch beim 0:2 machten es die Cottbuser den Preußen viel zu einfach.

In der Offensive traten die Lausitzer kaum in Erscheinung. Den dritten Treffer der Hausherren durch Abwehrspieler Borgmann bereitet Kobylanski per Freistoß vor. Cottbus erhöhte ein wenig den Druck, brachte im Angriffsspiel aber weiterhin nichts zustande.