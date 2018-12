Energie Cottbus kassiert 0:2-Heimniederlage gegen Uerdingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat am Samstag eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen kassiert. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz im unteren Tabellendrittel. "Wer es bis heute noch nicht realisiert hat: Wir stecken weiter mitten im Abstiegskampf", sagte Wollitz nach der Partie. Cottbus hat mit 19 Punkten auf Platz 15 zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Vor 5526 Zuschauern im Stadion der Freundschaft erzielten Maximilian Beister (76.) und Maurice Litka (80.) in der Schlussphase die Treffer für die Gäste. Bis dahin war das Duell der beiden Aufsteiger weitgehend ausgeglichen und spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Cottbus hatte durch Lasse Schlüter (28.) zunächst die beste Torgelegenheit, scheiterte aber an KFC-Torhüter René Vollath. Kurz darauf verzog Uerdingens Manuel Konrad aus guter Position (30.).

Nach der Pause übte Uerdingen zunehmend mehr Druck aus, so dass sich der Treffer andeutete. Energie ließ sich immer weiter in die Defensive drängen und agierte nach vorne zu ungenau. "Der Sieg der Uerdinger ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, wir haben es nicht mehr geschafft, einen einzigen erfolgversprechenden Torabschluss zu haben", sagte Wollitz. Mit der Einwechslung von Litka brachte Trainer Stefan Krämer, ehemals auch Trainer in Cottbus, den entscheidenden Schwung ins Spiel.