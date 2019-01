Doppelpack von Neuzugang Hansch: Wehen bejubelt Auftaktsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus/Wiesbaden (dpa/lhe) - Dank Neuzugang Florian Hansch hat der SV Wehen Wiesbaden einen gelungenen Start ins Fußball-Jahr hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kam am Samstag beim Auftakt der 3. Fußball-Liga zu einem 3:2 (3:0)-Sieg bei Energie Cottbus. Der vom SV Sandhausen ausgeliehene Stürmer erzielte dabei einen Doppelpack in der 9. und 32. Minute. "Absolut glücklich" war Hansch nach seinem "sensationellen Debüt: Das gibt mir viel Selbstvertrauen und auch viel Kraft", sagte der 23-Jährige.

Rehm erinnerte daran, dass sein Team das Hinspiel mit 0:2 verloren hatte und die Rückrunde grundsätzlich erfolgreicher gestalten wolle als die erste Halbserie, als Wehen so einige Punkte hatte liegen lassen. "Wir hatten die Chancen in der Anfangsphase eiskalt genutzt. Dadurch waren wir gut im Spiel drin", sagte Rehm, räumte aber auch ein: "Wir hatten höllisches Glück, dass das 2:3 erst in der 89. gefallen ist. Aus den Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben, werden wir unsere Lehren ziehen."

Jeremias Lorch hatte den Tabellensechsten im Stadion der Freundschaft nach Vorarbeit von Kofi Kyereh bereits in der 5. Minute in Führung gebracht. Kevin Scheidhauer und Streli Mamba per Nachschuss im Anschluss an einen Handelfmeter ließen die Wiesbadener mit ihren Toren in der 82. und 89. Minute nochmal zittern. Zumal Hansch in der 29. Minute eine weitere dicke Chance vergeben hatte. "Es war viel Hektik im Spiel", sagte Hansch über die zweite Halbzeit. "Der Sieg ist das Allerwichtigste, aber trotzdem darf uns das so nicht passieren."

Nicht mehr im Kampf um die Top-Plätze mithelfen kann Stephan Andrist. Der Drittligist teilte am Samstag mit, dass der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird. Er wechselt zu Ligarivale VfR Aalen.