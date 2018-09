DFB-Chef Grindel sagt Teilnahme an Verbandstag zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - DFB-Präsident Reinhard Grindel soll beim Verbandstag des Fußball-Landesverbands Brandenburg (FLB) am 29. September in Cottbus teilnehmen. Der Chef des Deutschen Fußball-Bundes habe seine Anwesenheit zugesagt, teilte der FLB am Freitag mit. Bei der Tagung wird unter anderem der Nachfolger von FLB-Präsident Siegfried Kirschen, der den Verband seit seiner Gründung 1990 führt, gewählt. Einziger Kandidat ist nach FLB-Angaben Jens Kaden, bisheriger Vorsitzender des Verbandsgerichts.

Das Erscheinen von Grindel in Cottbus wird mit Spannung erwartet. Unter anderem Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Drittligist FC Energie, hatte sich mehrfach kritisch über den DFB geäußert.