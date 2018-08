Cottbus-Trainer Wollitz kritisiert Pokal-Ansetzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa) - Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus, hat die Ansetzung des DFB-Pokalspiels gegen den SC Freiburg am Montagabend um 18.30 Uhr kritisiert. "Ich hätte es mir am Samstagabend gewünscht. Auch um den Freiburgern mehr Möglichkeit zu geben, anzureisen", sagte der 53-Jährige am Freitag. "Sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, macht aber wenig Sinn. Dann bekommst du noch mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen. Kritik darfst du nicht äußern, darfst immer nur in der Diplomatie reden."

Freiburg ist mit dem Auto mehr als 700 Kilometer von der Stadt in der Lausitz entfernt. Wollitz hatte sich schon mehrfach kritisch über den Deutschen Fußball-Bund geäußert, unter anderem wegen der Aufstiegsregelung aus den Regionalligen.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen hat Aufsteiger Cottbus einen guten Start in die 3. Liga erwischen und will die Freiburger ähnlich ärgern wie zuletzt den VfB Stuttgart. In der ersten Runde der Vorsaison unterlag Energie den Schwaben erst im Elfmeterschießen.

Wollitz schwärmte vom Konzept des kommenden Gegners. "SC Freiburg, was ihr macht - super!", sagte der Ex-Profi und zählte unter anderem die Nachhaltigkeit, Transfers "mit Weitsicht" und die lange Amtszeit von Coach Christian Streich auf. "Ich wünsche ihnen einen schlechten Tag - aber ansonsten immer den Klassenerhalt."

Für die Partie im Stadion der Freundschaft sind bislang rund 13 000 Tickets verkauft, die Zuschauer erhalten aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen kostenfreies Trinkwasser.