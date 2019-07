DDR-Fußballmeister Claus Rüdrich gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Der frühere DDR-Fußballmeister Claus Rüdrich ist tot. Rüdrich sei am 6. Juli im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte Fußball-Drittligist Chemnitzer FC am Donnerstag mit. "Wir fühlen mit den Angehörigen und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten", schrieb der Club auf seiner Internetseite. Mit dem Vorgängerverein FC Karl-Marx-Stadt war Rüdrich in der Saison 1966/1967 Meister geworden.

Er absolvierte von 1961 bis 1968 in der DDR-Oberliga 80 Partien für die Sachsen. Zudem bestritt er im Europapokal der Landesmeister 1967/68 beide Erstrundenspiele gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht, die mit 1:3 und 1:2 verloren wurden.