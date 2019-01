HSV muss Verständnis für meine Situation aufbringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

La Manga (dpa/lno) - Douglas Santos lässt seine Zukunft beim Hamburger SV nach dieser Saison offen. "Und wenn es soweit ist, schauen wir, was im Sommer passiert", sagte der Linksverteidiger des Fußball-Zweitligisten der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag) im spanischen Trainingslager La Manga. Eine Verlängerung seines im Sommer 2021 beim HSV auslaufenden Vertrages will der 24 Jahre alte Brasilianer nicht ausschließen. "Ich höre mir auf jeden Fall an, was der Verein mir zu sagen hat", versicherte er. "Aber natürlich muss der HSV auch Verständnis für meine Situation und Ambitionen aufbringen."

Vom Aufstieg des HSV ist Douglas Santos überzeugt. "Wir sind eine gute Mannschaft, das haben wir demonstriert. Aber wir müssen aggressiv bleiben. Wenn wir das machen, schaffen wir den Aufstieg."