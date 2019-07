Zwei Innenverteidiger bei Werder Bremen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Bei Werder Bremen haben sich gleich zwei Innenverteidiger verletzt. Der serbische Nationalspieler Milos Veljkovic wurde bereits am Montag wegen eines Zehenbruchs operiert. Sebastian Langkamp zog sich im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Beide fallen für das am Donnerstag beginnende Trainingslager im Zillertal aus, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

Veljkovic erlitt den Zehenbruch bereits im Juni bei der serbischen Nationalmannschaft. "Die konservative Behandlung hat leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt, so dass er in Frankfurt operiert werden musste", sagte Sportchef Frank Baumann.