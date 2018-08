Zeit für Werders Harnik für Duell mit Ex-Club 96 wird knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Martin Harnik wird das Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen am Wochenende wohl verpassen. Der im Sommer aus Hannover nach Bremen gewechselte Angreifer absolvierte am Dienstag nach seinem Muskelfaserriss zwar eine individuelle Trainingseinheit, die Zeit bis zum Liga-Auftakt zwischen Werder und 96 am Samstag wird aber knapp. Erst am Freitag soll der Österreicher wieder mit dem Team trainieren können. "Die Chance, dass er Samstag spielen kann, ist da, aber ich sehe die Tendenz, dass es eher nicht klappt", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Dienstag.

Für Kevin Möhwald sieht es dagegen besser aus. Der aus Nürnberg gekommene Mittelfeldspieler hatte zuletzt ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen, trainierte am Dienstag aber wieder mit der Mannschaft. "Er ist definitiv ein Kandidat für den Kader", sagte Kohfeldt mit Blick auf die Partie im Weserstadion am Samstag (15.30 Uhr/Sky).