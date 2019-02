Wolfsburg und Bremen: Kampf um Anschluss an Europapokalränge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg/Berlin (dpa) - In der Fußball-Bundesliga kämpfen die Nordclubs Werder Bremen und der VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) um Anschluss an die Europapokalplätze. Für Werder ist ein Sieg beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg Pflicht. Aktuell ist das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit 26 Punkten Tabellen-Elfter und liegt zwei Zähler hinter den internationalen Plätzen.

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt muss Wolfsburg beim direkten Konkurrenten Hertha BSC antreten. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia ist nach dem Fehlstart ins neue Jahr zunächst auf Platz acht und damit aus den Europapokalrängen gefallen. Der VfL ist mit 28 Zählern aber noch immer punktgleich mit Hoffenheim auf Rang sechs. Dieser würde am Ende zur Teilnahme an der Europa League berechtigen. In Berlin muss Wolfsburg aber ersatzgeschwächt antreten.