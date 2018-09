Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das gab sein Verein am Freitag via Twitter bekannt. Die Frau des 35-Jährigen brachte am Vorabend einen Sohn zur Welt. Familie Kohfeldt hat bereits eine Tochter. "Herzlichen Glückwunsch, Flo!", twitterte Werder zur Geburt.