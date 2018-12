Werder muss vorerst auf Abwehrspieler Veljkovic verzichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag auf Milos Veljkovic verzichten. Der Serbe hatte am Samstag beim 1:2 gegen den FC Bayern München einen Muskelfaserriss im Hüftbeuger erlitten und wird zumindest für die Begegnung gegen den Aufsteiger ausfallen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntag.

"Es ist zum Glück keine schwerere Verletzung, dennoch wird Milos eine Weile nicht dabei sein können. Wir hoffen jedoch, dass er noch vor Weihnachten wieder auf dem Platz stehen wird", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt laut einer Mitteilung des Clubs.

Gegen Düsseldorf muss Kohfeldt damit auf seine Stamm-Innenverteidigung Niklas Moisander (Gelb-Rot-Sperre) und Veljkovic verzichten. Als Ersatz stehen Sebastian Langkamp und Marco Friedl bereit.