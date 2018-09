Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Fußball-Profis Thanos Petsos und Luca Caldirola trainieren vorerst individuell mit Trainern von Werder Bremens Viertliga-Team. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Das Duo spielt in den Planungen von Profi-Coach Florian Kohfeldt derzeit keine Rolle, hatte bis zum Ende der Transferfrist am vergangenen Freitag jedoch keine neuen Clubs gefunden.