Werder Bremen verlängert mit Sportchef Baumann bis 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Sportchef Frank Baumann zu verbesserten Konditionen bis 2021 verlängert. Das teilte Werder am Donnerstag mit. Baumanns bisheriger Vertrag war noch bis 2019 gültig.

"Wir sind mit der Entwicklung des Clubs und dem Input von Frank Baumann sehr zufrieden. Frank hat ein sehr, sehr gute Leistung gezeigt und den Verein in die richtige Richtung gelenkt - und das immer als Team", sagte Aufsichtsratschef Marco Bode. "Franks Position ist in sportlicher Sicht die wichtigste im Verein."

Baumann übernahm das Amt des Sport-Geschäftsführers 2016 von Thomas Eichin. Mit Baumanns Entscheidung vor knapp einem Jahr, den erst 35 Jahre alten Florian Kohfeldt zum Chefcoach zu machen, ging es mit dem einstigen Europapokal-Dauer-Teilnehmer sportlich wieder bergauf. Nach einigen Jahren im Abstiegskampf wollen die Hanseaten in dieser Saison wieder um die internationalen Plätze mitspielen. "Wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Es wird spannend", sagte Baumann.

Zuletzt hatte Baumann, der zu Beginn seiner Amtszeit wegen zunächst unglücklicher Trainerentscheidungen auch in der Kritik stand, einige Erfolge auf dem Transfermarkt erzielt. So wechselte Thomas Delaney im Sommer für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Den Dänen hatte Werder erst anderthalb Jahre zuvor für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtet. Dafür kam nun der Niederländer Davy Klaassen für 15 Millionen Euro vom FC Everton. Transfers dieser Größenordnung waren bei Werder in den vergangenen Jahren undenkbar.