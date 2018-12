Werder Bremen trifft im Nord-Süd-Duell auf Bayern München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen empfängt heute den FC Bayern München zum Nord-Süd-Duell. Die Bremer haben in der Fußball-Bundesliga 15 Spiele hintereinander gegen den deutschen Rekordmeister verloren und wollen mit aller Macht das Ende dieser Negativ-Serie erreichen. Eine Münchner Niederlage im ausverkauften Weserstadion würde die Bayern und vor allem Trainer Niko Kovac wieder tiefer in die Krise führen. Aber auch die seit vier Spielen auf einen Sieg wartenden Bremer benötigen dringend wieder Punkte, ansonsten würden sie den Anschluss an die internationalen Plätze verlieren.

Hannover 96 steht vor einer richtungsweisenden Aufgabe gegen Hertha BSC. Der Tabellen-16. benötigt nach den Querelen im Umfeld um Clubchef Martin Kind und der prekären Situation in der Bundesliga unbedingt drei Punkte zur Beruhigung. Allerdings warten auch die Berliner seit sechs Begegnungen auf einen Sieg.