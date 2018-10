Werder Bremen ohne Bargfrede gegen Leverkusen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Werder Bremen muss im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf Philipp Bargfrede verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler bestand am Samstag einen Härtetest vor dem Abschlusstraining nicht und fällt damit für die Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) aus. Für ihn dürfte Nuri Sahin in der Startformation stehen. Bargfrede leidet an einem kleinen Muskelfaserriss.