Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen testet in der Saisonvorbereitung gegen den englischen Premier-League-Club FC Everton. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Das Match findet am 3. August (15.00 Uhr) im Rahmen des Festes "Tach der Fans" im Bremer Weserstadion statt. Der Verein aus Liverpool belegte in der Premier League in der vergangenen Saison den achten Platz.