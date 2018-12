Werder Bremen empfängt 1899 Hoffenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen trifft in der Fußball-Bundesliga heute im letzten Heimspiel des Jahres auf 1899 Hoffenheim. Der Tabellenneunte kann mit einem Erfolg im Weserstadion am Champions-League-Teilnehmer vorbeiziehen und hätte weiterhin die Europapokal-Ränge im Visier. Personell kann Trainer Florian Kohfeldt weiter auf den Niederländer Davy Klaassen setzen. Eine Verletzung des Mittelfeldspielers aus dem Dortmund-Spiel stellte sich nicht als so schlimm heraus wie befürchtet. Auch Johannes Eggestein steht wieder zur Verfügung.

Der Tabellenletzte Hannover 96 steht zeitgleich beim SC Freiburg stark unter Druck. Die abstiegsgefährdeten Niedersachsen brauchen dringend Punkte, um Platz 15 nicht schon zur Winterpause aus den Augen zu verlieren.