Werder Bremen braucht Heimsieg im Europa-League-Rennen

Bremen (dpa/lni) - Im ersten Spiel nach der Länderspiel-Pause will Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga seine Aufholjagd auf die Europa-League-Plätze fortsetzen. Gegner ist heute der Tabellen-13. FSV Mainz 05. Die Bremer gehen mit viel Rückenwind in dieses Heimspiel. Zuletzt gewannen sie gegen die beiden Europapokal-Teilnehmer Bayer Leverkusen und Schalke 04. Zudem stellen sie mit Maximilian Eggestein wieder einen deutschen Nationalspieler und mit Florian Kohfeldt den neuen "Trainer des Jahres" des DFB. Der Werder-Coach warnte jedoch vor den Mainzern und dem Rhythmus-Verlust aufgrund der zweiwöchigen Pause. Ab sofort dürfe sich seine Mannschaft keinen Rückschlag mehr erlauben, sagte Kohfeldt.