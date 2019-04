Werder Bremen braucht Heimsieg im Europa-League-Endspurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen/Hannover (dpa/lni) - Werder Bremen will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga auch am sechstletzten Spieltag fortsetzen. Nach elf Spielen ohne Niederlage empfängt der Tabellenachte heute den SC Freiburg. Ein Sieg ist für Werder in diesem Heimspiel Pflicht, da die Freiburger der vermeintlich leichteste Gegner im Endspurt um die Europa-League-Plätze sind.

Hannover 96 empfängt ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach und könnte den Bremern mit einem Sieg einen großen Gefallen tun. Allerdings ist der Tabellenletzte Hannover nach zehn Niederlagen in elf Rückrunden-Spielen auch gegen die kriselnde Borussia mit dem früheren 96-Trainer Dieter Hecking nur krasser Außenseiter.