Werder Bremen beim FC Augsburg ohne Neuzugang Osako

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Offensivspieler Yuya Osako verzichten. Der japanische Nationalspieler kann aufgrund von Magen-Darm-Problemen die Reise nach Augsburg nicht antreten. Dies teilte der Club am Freitag mit. Bislang stand der Neuzugang des 1. FC Köln in allen vier Pflichtenspielen in der Start-Formation.