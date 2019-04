Vor Bayern-Spielen: 1000 Fans beim Bremer Abschlusstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Etwa 1000 Fans haben die Mannschaft von Werder Bremen am Freitag beim Abschlusstraining auf die beiden bevorstehenden Duelle mit dem deutschen Meister FC Bayern München eingestimmt. Die Anhänger standen am Trainingsplatz in Sichtweite des Weser-Stadions und stimmten Gesänge wie "Zieht den Bayern die Lederhosen aus" oder "Europapokal" an. Die Bremen spielen in den kommenden Tagen zweimal gegen den FC Bayern: Am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga in München und am Mittwochabend im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause im Weser-Stadion. Johannes Eggestein wird zumindest am Samstag nicht dabei sein können. Der Stürmer hat muskuläre Probleme.