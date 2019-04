Verbandspräsident fordert: Wieder Länderspiele in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes hat den DFB dazu aufgefordert, künftig wieder Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nach Bremen zu vergeben. "Mit der Niederlage des Profifußballs vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht und der erneuten Nicht-Berücksichtigung Bremens als EM-Standort wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, unsere Nationalmannschaft wieder in die norddeutsche Tiefebene zu schicken", schrieb der Grünen-Politiker und Verbandsfunktionär Björn Fecker in einem Gastkommentar für den "Weser Kurier". "Mit dem bisherigen Boykott trifft der DFB nicht nur die Bremer Fußballfans, sondern auch Tausende Fußballbegeisterte im ganzen Nordwesten."

Der Deutsche Fußball-Bund hatte im Sommer 2014 noch unter seinem damaligen Präsidenten Wolfgang Niersbach entschieden, vorerst keine Länderspiele mehr in Bremen auszutragen. Hintergrund ist, dass das Bundesland Bremen damals kurz zuvor beschlossen hatte, die Deutsche Fußball Liga an den zusätzlichen Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen in der Bundesliga zu beteiligen. Als letzte Instanz entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende März, dass dieses Vorgehen grundsätzlich rechtmäßig ist.

"Erinnerte die Entscheidung der DFB-Oberen schon damals mehr an eine kindische Reaktion auf den Verlust des eigenen Spielzeugs, ist sie nach dem klaren Kantersieg Bremens beim Bundesverwaltungsgericht mehr als überholt", schrieb Fecker deshalb. "Was passiert denn, wenn andere Länder nun dem Beispiel Bremens folgen? Wird dann künftig auch auf Länderspiele in diesen Bundesländern verzichtet?"