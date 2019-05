U21-Nationaltrainer lobt Eggestein: "Einfach überragend"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Nationaltrainer Stefan Kuntz hat die wichtige Bedeutung des Bremers Maximilian Eggestein für die U21-Fußball-Nationalmannschaft herausgestellt. "Sowohl von der Art und Weise, wie er spielt, also von der rein sportlichen Seite her - aber auch in der menschlichen Entwicklung ist das bei ihm einfach überragend. Er gehört klar zu unseren Führungsspielern", sagte der frühere Bundesliga-Profi zwei Wochen vor Beginn der U21-Europameisterschaft im Interview mit dem Onlineportal "Mein Werder" (Freitag).

Der Mittelfeldspieler stand bereits im A-Kader von Bundestrainer Joachim Löw, kam bei den Partien gegen Serbien (1:1) und in den Niederlanden (3:2) aber nicht zum Einsatz. Kuntz ist überzeugt, dass die U21 für den 22-Jährigen nur eine Zwischenstation ist. "Ich halte mich natürlich zurück, wenn es um die Nominierungen für die A-Nationalmannschaft geht. Aber bei ihm kann man sagen: Seine Chancen stehen gut, dass es nur aufgeschoben ist", sagte Kuntz.

Die U21 reist als Titelverteidiger zur EM-Endrunde, die vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino stattfindet. Am Sonntag beginnt das EM-Trainingslager in Südtirol. Neben Maximilian steht auch Bruder Johannes Eggestein im 25 Spieler umfassenden Aufgebot.