TV-Experte Hamann traut Kohfeldt Sprung zum Top-Club zu

Bremen (dpa) - Sky-Experte Dietmar Hamann traut Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt den Sprung zu einem Top-Club zu. "Was Florian Kohfeldt bei Werder in kurzer Zeit erreicht hat, ist beeindruckend", sagte der frühere Fußball-Profi des FC Liverpool im Interview mit dem Online-Portal "Mein Werder". "Wie er aus Kruse das Maximum herausgeholt hat, zeigt, dass er auch mit Typen umgehen kann, die einen eigenen Kopf haben. Das ist eine Grundvoraussetzung für einen Trainer, der ganz oben arbeiten will."

Der 36 Jahre alte Kohfeldt kam im Herbst 2017 zum damaligen Abstiegskandidaten. Nach dem geschafften Klassenerhalt verpasste der Werder-Coach mit dem Bundesliga-Achten in der vergangenen Spielzeit nach der besten Saison seit neun Jahren nur knapp die Europa-League-Qualifikation. "Werder war dennoch eine der Storys der Saison. Daher kann ich nichts Negatives sagen, auch wenn es mit Europa nicht geklappt hat", erklärte der Ex-Nationalspieler.