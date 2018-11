Trainingspause für Bremens Bargfrede: Moisander wieder fit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Philipp Bargfrede wird in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining von Werder Bremen teilnehmen. Der defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt immer wieder über Wadenprobleme geklagt hatte, soll stattdessen in den kommenden Tagen individuell arbeiten. Im ersten Training der Woche wieder voll dabei war dagegen Niklas Moisander. Der Finne hatte sich bei der 1:3-Niederlage des Fußball-Bundesligisten gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende eine leichte Prellung zugezogen, die ihn nun aber nicht mehr behindert. Trainer Florian Kohfeldt fehlen in den nächsten Tagen 13 Spieler, die bei den Nationalteams sind.