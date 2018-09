Schwere Heimspiele für Hannover und Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Die erste Englische Woche der neuen Bundesliga-Saison beginnt für Werder Bremen und Hannover 96 heute mit äußerst schweren Heimspielen. Der Tabellenvierte Werder bekommt es um 18.30 Uhr im Spitzenspiel mit dem ersten Bayern-Verfolger Hertha BSC zu tun. Die Berliner sind bislang das Überraschungsteam der jungen Saison. Hannover will anschließend um 20.30 Uhr gegen 1899 Hoffenheim endlich den ersten Saisonsieg feiern. Zwei Punkte aus den ersten vier Spielen sind für die 96er bislang zu wenig. Nach der jüngsten Auswärtsniederlage in Nürnberg wächst in Hannover die Angst vor einem Fehlstart.