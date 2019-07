Schon 50 000 Ticket-Bestellungen für Delmenhorsts Pokalspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Für das DFB-Pokalderby zwischen Atlas Delmenhorst und dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sind bislang rund 50 000 Ticket-Bestellungen eingegangen. Das gaben die Bremer am Dienstag bekannt. Wegen des erwartet großen Interesses an diesem Spiel hatten die fünftklassigen Delmenhorster aus der Oberliga Niedersachsen ihr Erstrunden-Heimspiel am 10. August um 20.45 Uhr extra ins Bremer Weser-Stadion verlegen lassen. Die beiden Nachbarstädte Delmenhorst und Bremen liegen nur rund 15 Kilometer voneinander entfernt.