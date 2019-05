Profivertrag für Werders Mittelfeldtalent Simon Straudi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Das italienische Mittelfeldtalent Simon Straudi hat beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen einen Profivertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Dienstag mit. "Simon ist ein junger, talentierter Spieler, der eine gute Entwicklung in seinem ersten Jahr bei der U23 genommen hat. In Zukunft soll er noch enger an den Bundesligakader heranrücken und somit seine positive Entwicklung fortsetzen", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kam 2016 vom FC Südtirol nach Bremen und spielte dort bislang für die U19- und die U23-Mannschaft des Clubs.