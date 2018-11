Kohfeldt rechnet mit Bargfrede gegen Freiburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Bremens Trainer Florian Kohfeldt geht davon aus, dass Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am 25. November zur Verfügung steht. Bargfrede hatte in dieser Woche mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt, soll aber nach dem Wochenende wieder einsteigen. "Er wird nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainieren", kündigte Kohfeldt an. Bargfrede klagte über muskuläre Probleme.

Ein Fragezeichen steht dagegen hinter Claudia Pizarro, der sich im Laufe der Woche eine Verletzung an der Wade zugezogen hatte. Ob er in der nächsten Woche wieder mit dem Team trainieren kann, ist derzeit noch unklar. Nach drei Niederlagen in Serie steht Bremen in Freiburg unter Druck.