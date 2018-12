Johannes Eggestein erkältet: Sargent erneut im Werder-Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Werder Bremen muss beim schweren Auswärtsspiel gegen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund auf seinen Stürmer Johannes Eggestein verzichten. Der 20-Jährige blieb am Freitag wegen einer Erkältung in Bremen, teilte der Fußball-Verein am Nachmittag mit. Für Eggestein rückte das große Talent Josh Sargent in den Kader für das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr. Der 18-jährige US-Amerikaner erzielte vor einer Woche gegen Fortuna Düsseldorf sein erstes Bundesliga-Tor.