FC Bayern peilt 23. Endspiel im DFB-Pokal an

Bremen (dpa/lby) - Der FC Bayern strebt am Mittwoch sein 23. Endspiel im DFB-Pokal an. Vier Tage nach dem 1:0 in der Fußball-Bundesliga will der deutsche Fußball-Rekordchampion auch im Pokal-Halbfinale beim SV Werder Bremen bestehen. Zu Hause ist Werder aber eine Macht: Seit 37 Heimspielen oder 31 Jahren verlor Bremen im Weser-Stadion nicht mehr im Pokal.

Zum neunten Mal gibt es das bayerisch-hanseatische Kräftemessen im Pokal, siebenmal gewannen die Münchner. Bayern-Trainer Niko Kovac strebt nach zwei Endspielen mit Eintracht Frankfurt das dritte Finale am Stück an. "Es ist der kürzeste Weg zum Titel. Nicht der leichteste, aber der kürzeste", sagte Kovac. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. ARD und Sky übertragen live. Das Finale in Berlin wird am 25. Mai ausgetragen.

Fehlen wird dem FC Bayern außer dem gesperrten Niklas Süle sowie der verletzten Manuel Neuer und Arjen Robben auch Franck Ribéry. Der Franzose meldete sich am Dienstag wegen neuromuskulärer Probleme kurzfristig ab.