Fans demonstrieren gegen Umbenennung des Weserstadions

Bremen (dpa) - Rund 500 Werder-Fans haben am Montagnachmittag in Bremen gegen die geplante Umbenennung des Weserstadions demonstriert. Hinter einem breiten Transparent mit der Aufschrift "Für immer Weserstadion" marschierten die Anhänger rund drei Kilometer vom Marktplatz zur Arena im Stadtteil Peterswerder. Die Stadt Bremen und der Fußball-Bundesligist Werder Bremen wollen die Namensrechte an ein Immobilienunternehmen verkaufen. Das Stadion soll ab der kommenden Saison "Wohninvest Weserstadion" heißen.