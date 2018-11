Ex-Manager Lemke glaubt weiter an erfolgreiche Werder-Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremens langjähriger Manager Willi Lemke glaubt auch nach zwei Niederlagen hintereinander an eine erfolgreiche Bundesliga-Saison seines Vereins. "So wie sich die Situation momentan darstellt, werden wir auch weiter um einen Platz an Europas Sonne mitspielen", sagte der 72-Jährige in einem "Bild"-Interview (Mittwoch). Auch das nächste Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sei nach den beiden Rückschlägen gegen Leverkusen (2:6) und Mainz (1:2) noch kein Schlüsselspiel. "Ich erwarte ein spannendes Spiel zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern. Und auch danach wird es noch 23 Spiele geben, in denen wir uns den Traum von Europa erfüllen können."