Eggestein: Fußball nimmt anderen Bereichen kein Geld weg

Bremen (dpa) - Dass Fußball-Profis im Vergleich zu Krankenschwestern oder Pflegekräften so viel Geld verdienen, macht den Bundesliga-Spieler Maximilian Eggestein von Werder Bremen zwar nachdenklich, bereitet ihm aber kein schlechtes Gewissen. "Wir Fußballer bestimmen ja nicht, wie viel wir verdienen", sagte der 21-Jährige in einem "Sport Bild"-Interview (Mittwoch). "Im Fußball ist aktuell eine Menge Geld im Umlauf. Das ist aber kein Geld, das den anderen Bereichen weggenommen wird."

Eggestein betonte in dem Interview aber auch: "Es ist in mehreren Bereichen so, dass die Leute zu wenig verdienen für das, was sie täglich leisten. Daher herrscht dort ja auch häufig ein Kräftemangel", sagte der deutsche U21-Nationalspieler. "Ich denke, man kann die Jobs sicher attraktiver gestalten und es würde diesen Mangel vielleicht nicht geben, wenn sie besser entlohnt werden."