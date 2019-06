Delmenhorst empfängt Werder Bremen im DFB-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen wird das Nachbarschafts-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Atlas Delmenhorst am Samstagabend, 10. August, um 20.45 Uhr im Weserstadion bestreiten. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der Fünftligist wird in der Arena des Fußball-Bundesligisten als Gastgeber auftreten. Regionalligist SV Drochtersen/Assel empfängt am selben Tag um 15.30 Uhr den Traditionsverein FC Schalke 04.

Der VfL Wolfsburg gastiert am Montagabend, 12. August, um 18.30 Uhr beim Drittligisten Hallescher FC. Zeitgleich wird Bundesliga-Absteiger Hannover 96 im Zweitliga-Duell beim Karlsruher SC antreten. Der VfL Osnabrück bekommt es am Sonntag, 11. August, um 15.30 Uhr mit dem Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu tun. Der Bremen-Ligist FC Oberneuland trifft zur selben Zeit auf den Zweitligisten Darmstadt 98.