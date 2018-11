Dank Torjäger Pléa: Gladbach schießt Werder in die Krise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Dank eines Dreierpacks von Alassane Pléa bleibt Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga Dortmund-Jäger Nummer eins. Der 23-Millionen-Euro-Einkauf erzielte am Samstag beim Gladbacher 3:1 (1:0)-Sieg bei Werder Bremen alle drei Tore und schoss die Norddeutschen damit im Alleingang in die Krise. Für Werder war es die dritte Niederlage in Serie, erstmals in der Amtszeit von Trainer Florian Kohfeldt durchschreiten die Bremer nun eine Talsohle. Gladbach entwickelt sich dagegen langsam zur Spitzenmannschaft.

Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion brachte Pléa die Borussia sechs Minuten vor dem Seitenwechsel in Führung. Nach der Pause erhöhte der Franzose mit einem Doppelschlag auf 3:0 (48., 52.). Pléa hat nun bereits acht Saisontore auf seinem Konto. Bremen gelang durch Nuri Sahin nur noch der Treffer zum 1:3 (59.).