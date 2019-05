Bremer Bargfrede fällt nach Knie-Operation monatelang aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Fußball-Profi Philipp Bargfrede vom Bundesligisten Werder Bremen muss aufgrund einer Knie-Operation eine monatelange Pause einlegen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde bereits am Montag vom Augsburger Spezialisten Ulrich Boenisch operiert. "Philipp hatte keinen akuten Schaden im Knie, aber der operative Eingriff war notwendig, um Philipp das Fußballspielen auf Bundesliga-Niveau auch weiterhin zu ermöglichen", wird Bremens Sportchef Frank Baumann in einer Clubmitteilung vom Freitag zitiert. "Er wird in den kommenden Tagen nach Bremen zurückkehren und eine mehrmonatige Rehabilitationsphase beginnen."

Bargfrede kam in dieser Saison beim Tabellenneunten nach zahlreichen Verletzungen lediglich auf 15 Bundesliga-Einsätze. Zuletzt spielte Bargfrede am 8. März beim 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 für die Hanseaten. Der ehemalige U21-Nationalspieler musste bereits in den vergangenen Jahren aufgrund von schweren Verletzung immer wieder für längere Zeit aussetzen.