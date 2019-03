Bremens Trainer Kohfeldt rechnet mit scharfen Schalkern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt glaubt vor dem Spiel gegen den kriselnden FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) nicht an einen Vorteil für seine Mannschaft. "Es herrscht Unruhe beim Gegner, daher werden sie sehr geschlossen, sehr aggressiv und eventuell auch mit einer gewissen Härte zur Sache gehen. Sie wollen zeigen, dass sie sich wehren", sagte der Bremer Trainer am Donnerstag. "Ich erwarte keinesfalls, dass sie eine ähnliche Leistung wie beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf zeigen. Sie werden scharf sein."

Respekt zeigte Kohfeldt auch für den stark in der Kritik stehenden Trainerkollegen Domenico Tedesco. Der Schalke-Coach hatte sich nach der 0:4-Pleite gegen Düsseldorf vor die wütende Fankurve gestellt und sich mit einer demütigen Geste entschuldigt. "So etwas erfordert Mut", erklärte der Werder-Trainer. "Das ist eine sehr extreme Erfahrung. Aber er hat es sehr souverän, sehr stark moderiert."